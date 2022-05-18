В ГД объяснили блокирование Турцией переговоров по Швеции и Финляндии в НАТО

Позиция Турции может затормозить оперативное принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО), поскольку у Анкары есть определенные условия. Об этом в среду, 18 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Как отметил политик, при присоединении к блоку нового члена необходимо, чтобы это решение получило одобрение всех действующих участников НАТО. Несмотря на стремительный курс Финляндии и Швеции на членство в альянсе, на которое рассчитывают США, не все страны разделяют подобное расширение, о чем уже высказались Турция и Италия, добавил он.

«Вступление в альянс предусматривает, что каждое государство — член НАТО может выдвинуть критерии, которые должны быть выполнены. Позиция Турции может затормозить возможность оперативного принятия Швеции и Финляндии в НАТО, потому что есть определенные условия, необходимые Турции. Так что в этом вопросе США, настаивающим на скором вступлении Финляндии и Швеции в военный блок, придется искать баланс между собственными планами и принципиальной позицией Турции», — подчеркнул Белик.

Россия же, в свою очередь, достаточно сдержанно реагирует на происходящее, но при этом дает понять, что не допустит угроз собственной безопасности, и в случае возникновения таковых даст закономерный ответ, заключил парламентарий.

Ранее в этот день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали. Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить начало обсуждения, пишет агентство.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

17 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что включение Турции в программу производства истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400 являются условиями одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты на членство в НАТО признавали ее озабоченность курдскими ополченцами как внутри Турции, так и за ее границами — в Сирии и Ираке.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.