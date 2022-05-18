МО показало новые кадры сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»

В Минобороны РФ показали 18 мая кадры новой сдачи в плен украинских военнослужащих и националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

На кадрах показан вывод украинских военнослужащих. Российские войска обыскивают пленных на наличие боеприпасов. Раненым оказывают помощь и передают медикам.

Ранее в этот же день официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о 694 боевиках «Азовстали», сдавшихся в плен за прошедшие сутки, среди них 29 раненых.

17 мая Конашенков также сообщил, что накануне 265 украинских боевиков, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен. Среди них — военнослужащие и бойцы националистического подразделения «Азов».

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский также рассказал о вывозе части военных с завода, отметив надежду Киева на их возвращение на подконтрольную украинским властям территорию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в свою очередь, что заявления Зеленского о «проведении украинской стороной гуманитарной операции» по выводу военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе демонстрируют пропаганду, основанную на лжи.

Тогда же в СК РФ сообщили, что следователи допросят сдавшихся украинских военнослужащих, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

16 мая командир батальона «Восток» сил ДНР, политический деятель и активист Александр Ходаковский сообщил о выходе еще 10 сдавшихся в плен украинских военных с «Азовстали» с белым флагом. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил тогда, что президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. ВС РФ неоднократно открывали гуманитарные коридоры. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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