Захарова назвала враньем оценку Зеленского сдачи в плен военных с «Азовстали»

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «проведении украинской стороной гуманитарной операции» по выводу военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе демонстрируют пропаганду, основанную на лжи. Об этом 18 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik.

«Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера — показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов», — сказала она.

Захарова отметила, что такие высказывания украинского лидера в духе «Квартала-95», и назвала их «шедевром».

«У меня такое впечатление, что как будто они пишут новый сериал или какую-то текстовку для очередного своего корпоратива», — добавила она.

17 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что накануне 265 украинских боевиков, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен. Среди них — военнослужащие и бойцы националистического подразделения «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Из сдавшихся ранен 51 человек.

В этот же день Зеленский также рассказал о вывозе части военных с завода, отметив надежду Киева на их возвращение на подконтрольную украинским властям территорию.

Комментируя сдачу в плен боевиков, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта тема неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Он отметил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами.

Как отметили в Следственном комитете РФ, сдавшиеся украинские боевики будут допрошены. Российские следователи установят личности националистов и проверят их на причастность к совершенным против жителей преступлениям.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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