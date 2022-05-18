Послы Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс

Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Процедура передачи транслировалась в среду, 18 мая, на сайте НАТО.

Церемония передачи документов проходила в штаб-квартире в Брюсселе.

«Ваши сегодняшние заявки — исторический шаг. Ваши две страны сделали свой выбор после прохождения демократических процессов. Я тепло приветствую запросы Финляндии и Швеции», — сказал генсек.

По словам Столтенберга, Финляндия и Швеция являются самыми «близкими партнерами» альянса. Также он считает, что присоединение этих двух стран укрепит общую безопасность членов НАТО.

Кроме того, Столтенбург отметил, что альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Также генсек НАТО сказал, что все страны альянса согласны с важностью расширения НАТО и что «этим историческим моментом необходимо воспользоваться».

Накануне шведский премьер Магдалена Андерссон сообщала, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Кроме того, как отметила Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления в альянс. До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил несогласие с решением Швеции и Финляндии стать членами блока.

Ранее, 16 мая, стало известно, что американский лидер Джо Байден примет в Белом доме премьер-министра Швеции и президента Финляндии Саули Ниинистё для обсуждения с ними планов о присоединении к НАТО.

В начале 2022 года Столтенберг заявлял о том, что Швеция и Финляндия отвечают многим стандартам Североатлантического альянса и могут быстро присоединиться к блоку, если выразят такое желание.

Россия не раз указывала на дестабилизацию, которую несет за собой расширение НАТО. Несмотря на то что альянс заявляет себя как оборонительный, он стремительно расширяется в сторону России, размещая военную инфраструктуру у российских рубежей и вынуждая Москву отвечать на угрозу.

Как отметил 16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.