В России стартовал просветительский марафон «Новые горизонты»

Просветительский онлайн-марафон «Новые горизонты» стартовал в России сразу на нескольких площадках во вторник, 17 мая. Мероприятие организовано обществом «Знание», которое было возрождено на современной цифровой платформе по инициативе президента России Владимира Путина и проходит при поддержке Минпросвещения РФ.

В форуме участвуют школьники и студенты со всей страны. Впервые к нему подключились жители Донецка и Луганска. На тему спецоперации выступил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что западные политики открыто заявляют, что озабочены, в первую очередь, тем, чтобы не дать России победить, однако судьба самой Украины и регионов Донбасса их практически не интересует.

Песков также уверил, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, страна справится со всеми трудностями. Он добавил, что страна продолжит доносить до мира свою точку зрения на происходящие события.

Представитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что даже главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель прямо говорит о том, что победа в сложившейся ситуации должна быть достигнута на поле боя.

«Украина — это расходный материал в гибридной, тотальной войне против Российской Федерации, теперь это уже не вызывает ни у кого никаких сомнений, это объявлено публично», — сказал дипломат.

Лавров также уверил слушателей, что Россия не останется без интернета. У министра нет сомнений, что российская молодежь, «российские мозги» в связанных с использованием интернета и других современных технологий вопросах обеспечат передовые позиции во всех этих процессах.

Один из первых поддержавших спецоперацию артистов Дмитрий Певцов рассказал слушателям о встрече с ранеными бойцами в госпитале и о чувстве гордости за российских военных.

При этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко уточнил, что, хотя поддерживающим спецоперацию артистам путь на европейскую сцену закрыт, наша страна не будет отвечать тем же Западу.

«Попытка всё, что вам не нравится, или всё, что не совпадает с вашей точкой зрения, просто взять и отменить — не наш путь. Мы сможем вместо культуры отмены предложить не только для себя, но и для всех, культуру уважения, культуру справедливости, культуру традиций, культуру открытий и движения вперед», — сказал Кириенко.

В ходе выступления он также подчеркнул, что Россия отстаивает право быть собой, а уход иностранных брендов с рынка страны открывает уникальные возможности.

Просветительский онлайн-марафон «Новые горизонты» продлится до 19 мая. Спикерами мероприятия выступят политические деятели, спортсмены, ученые и работники искусства. Площадки располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Московской области.

Накануне в Москве на площадке студии Российского общества «Знание» для школьников, студентов колледжей и педагогов ДНР и ЛНР с помощью телемоста прошла презентация конкурса «Большая перемена» — проекта Росмолодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».