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Школьникам и студентам ДНР и ЛНР презентовали конкурс «Большая перемена»

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Фото: пресс-служба «Большой перемены»
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В Москве на площадке студии Российского общества «Знание» для школьников Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 16 мая прошла презентация конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Гостями встречи стали более 500 представителей ДНР и ЛНР — школьников, студентов колледжей и педагогов, которые с помощью телемоста подключились из студий в Донецкой и Луганской народных республиках, а также участники и победители всероссийского конкурса «Большая перемена» и участники смены в международном детском центре «Артек», которые вышли в эфир из студии в республике Крым.

О возможностях проекта «Большая перемена», которые сегодня открыты для детей ЛНР и ДНР, рассказали первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, победители и участники всероссийского конкурса «Большая перемена», педагоги-наставники конкурсантов-победителей. В мероприятии также приняли участие глава ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Ранее, 11 мая, президент России Владимир Путин во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», создавшего образовательный центр «Сириус» в Сочи, призвал помочь в том числе молодым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР. По словам президента, на фоне ограничений, которые затронули даже такие сферы, как искусство и спорт, важно поддерживать талантливую молодежь.

Ранее 6 мая российское общество «Знание» анонсировало проведение с 17 по 19 мая федерального Просветительского марафона. В этом году он обретает новые смыслы и пройдет под названием «Новые горизонты». В центре дискуссий, лекций и мастер-классов — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.

В январе российское общество «Знание», которое было перезагружено в 2021 году, подводя итоги своей работы, отметило, что за восемь месяцев в нем расширилось сообщество лекторов, а также была проведена работа по созданию контента и его интеграции на цифровые платформы.

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