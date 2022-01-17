Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Племянника Назарбаева сняли с поста первого зампредседателя КНБ Казахстана
Мир
Порошенко назвал борьбой с оппозицией попытку не пустить его на Украину
Мир
Банкир Аблязов опроверг участие в финансировании протестов в Казахстане
Наука
Российская компания создала андроида со сверхреалистичной кожей
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись в Приморском крае
Общество
«Ветераны России» призвали привлечь к ответственности Шендеровича
Мир
Джокович прилетел в Дубай после депортации из Австралии
Мир
Аблязов намерен попросить помощи у Запада для смены власти в Казахстане
Мир
У Порошенко забрали паспорт по прилете в Киев
Происшествия
В Москве инкассаторская машина сбила ребенка

Российское общество «Знание» подвело итоги работы в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское общество «Знание», которое было перезагружено в 2021 году, подвело итоги своей работы. За восемь месяцев общество «Знание» расширило сообщество лекторов, провело работу по созданию контента и его интеграции на цифровые платформы.

Горький урок: как не обмануться при выборе образовательных курсов
Что делать, когда качество обучения и содержание программы совсем не соответствует обещанному

Так, в 2021 году «Знание» провело более 500 мероприятий и 15 тыс. лекций по всей стране. Также был открыт бесплатный доступ к «библиотеке знаний»: 30 тыс. минут просветительского контента по разным темам. Кроме того, была организовала работа девяти современных мультимедийных студий-лекториев в Архангельске, Казани, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Туле, Екатеринбурге, Вологде, Москве.

Активную работу общества в 2021 году отметило жюри нескольких конкурсов. Так, марафон «Новое знание» выиграло Гран-при премии Eventiada IPRA GWA — крупнейшей в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премии в сфере коммуникаций, а также победило в номинации «Лучший проект в поддержку обеспечения всеохватного справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Кроме того, «Знание» стало лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации «Образовательный проект в сфере креативных индустрий».

Перезагрузка общества началась с просветительского марафона «Новое Знание», который стал новой площадкой для живого общения и передачи знаний в диалоге между поколениями. В нем приняли участие более 300 спикеров — выдающихся представителей науки и технологий, искусства, спортсменов, историков, лидеров бизнеса, государственных деятелей.

Также «Знание» запустило конкурс «Лига лекторов», нацеленный на поиск и отбор талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых ими делиться с аудиторией. Кроме того, была учреждена премия «Знание», которой отмечают заслуги российских просветителей.

Новый проект, разработанный обществом, — это всероссийская интеллектуальная викторина «Лига Знаний». Игры проходят в формате двухчасовой интеллектуальной викторины с интерактивными вопросами и заданиями. Участники соревнуются в знании отечественной истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер.

В 2021 году «Знание» запустило несколько тематических марафонов, в их числе онлайн-марафон «Дома со «Знанием». Он был проведен в период школьных каникул и нерабочих дней. Каждый день был посвящен своей теме: истории, науке, IT, медицине, инклюзивности, также прошел день для школьников и студентов, игровой день и день народного единства.

Кроме того, работы студий «Знания» была организована в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», Восточного экономического форума – 2021, Транспортной недели – 2021, финала всероссийского конкурса «Большая перемена» и др.

10 декабря президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что начало активной работы обновленного российского общества «Знание» стало одним из главных событий объявленного в стране Года науки и технологий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022