Российское общество «Знание» подвело итоги работы в 2021 году

Российское общество «Знание», которое было перезагружено в 2021 году, подвело итоги своей работы. За восемь месяцев общество «Знание» расширило сообщество лекторов, провело работу по созданию контента и его интеграции на цифровые платформы.

Так, в 2021 году «Знание» провело более 500 мероприятий и 15 тыс. лекций по всей стране. Также был открыт бесплатный доступ к «библиотеке знаний»: 30 тыс. минут просветительского контента по разным темам. Кроме того, была организовала работа девяти современных мультимедийных студий-лекториев в Архангельске, Казани, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Туле, Екатеринбурге, Вологде, Москве.

Активную работу общества в 2021 году отметило жюри нескольких конкурсов. Так, марафон «Новое знание» выиграло Гран-при премии Eventiada IPRA GWA — крупнейшей в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премии в сфере коммуникаций, а также победило в номинации «Лучший проект в поддержку обеспечения всеохватного справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Кроме того, «Знание» стало лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации «Образовательный проект в сфере креативных индустрий».

Перезагрузка общества началась с просветительского марафона «Новое Знание», который стал новой площадкой для живого общения и передачи знаний в диалоге между поколениями. В нем приняли участие более 300 спикеров — выдающихся представителей науки и технологий, искусства, спортсменов, историков, лидеров бизнеса, государственных деятелей.

Также «Знание» запустило конкурс «Лига лекторов», нацеленный на поиск и отбор талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых ими делиться с аудиторией. Кроме того, была учреждена премия «Знание», которой отмечают заслуги российских просветителей.

Новый проект, разработанный обществом, — это всероссийская интеллектуальная викторина «Лига Знаний». Игры проходят в формате двухчасовой интеллектуальной викторины с интерактивными вопросами и заданиями. Участники соревнуются в знании отечественной истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер.

В 2021 году «Знание» запустило несколько тематических марафонов, в их числе онлайн-марафон «Дома со «Знанием». Он был проведен в период школьных каникул и нерабочих дней. Каждый день был посвящен своей теме: истории, науке, IT, медицине, инклюзивности, также прошел день для школьников и студентов, игровой день и день народного единства.

Кроме того, работы студий «Знания» была организована в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», Восточного экономического форума – 2021, Транспортной недели – 2021, финала всероссийского конкурса «Большая перемена» и др.

10 декабря президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что начало активной работы обновленного российского общества «Знание» стало одним из главных событий объявленного в стране Года науки и технологий.