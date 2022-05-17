Лавров заявил, что Россия не останется без интернета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что страна не останется без интернета. Об этом он заявил 17 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент [РФ Владимир Путин], они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета и я вместе с вами», — заверил он слушателей.

У министра нет сомнений, что российская молодежь, «российские мозги» в связанных с использованием интернета и других современных технологий вопросах обеспечат передовые позиции во всех этих процессах.

Лавров также отметил, что Россия уже долгие годы в Международном союзе электросвязи вместе с целой группой стран выступает за то, чтобы в ее рамках начать «серьезный и честный, с фактами на столе разговор о демократизации управления интернетом». Однако «всеми правдами и неправдами большинство западных стран во главе с США блокируют такого рода дискуссии», пояснил он, отмечая, что это можно считать процессом «деглобализации».

Лавров также подчеркнул, что Запад вместо многополярных подходов переходит к установлению доминирования во всех сферах. В ответ на это Россия, Китай и «другие уважающие себя страны, которые не хотят быть послушными мальчиками на побегушках у Запада», делают всё для того, чтобы ключевые отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность государств, безопасность, благополучие граждан, «не зависели от тех, кто доказал свою полную недоговороспособность», заключил он.

На этом же мероприятии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в связи с антироссийскими санкциями стране много предстоит импортозаместить, предстоит развивать телевизионные и интернет-технологии, собственные соцсети. Ранее пресс-секретарь президента отметил, что страна в настоящее время находится в условиях «идеального шторма» и момента истины. На протяжении десятилетий Россия становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые возможности, страна всегда отстаивала свои интересы, подчеркнул он. Песков поделился мнением, что действия недружественных стран по отношению к РФ теперь правильнее называть враждебными.

16 мая МИД РФ заявил, что агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности.

14 мая глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

В мае 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры. Он вступит в силу в ноябре 2019 года. Документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях.

В июне того же года Песков заявил, что страна должна быть независимой и самодостаточной «на всех фронтах», в том числе в интернете. По его словам, в современном мире «отдельные страны способны поставить под угрозу международное право» и меры предосторожности необходимы.