Из Донбасса с любовью: как Россия встретила артистов из ДНР

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» впервые в истории совершает большое турне по России . Всего он посетит 37 городов и даст более полусотни концертов. «Известия» побывали на выступлении артистов в Саранске.

«Гастроли номер один»

Столица Мордовии встретила «Донбасс» ярким солнцем и холодным ветром. Автобус привез артистов из Пензы в гостиницу, но времени на отдых совсем нет, почти сразу — на репетицию. Но усталость, как признаются артисты, снимает ожидание полного зала. Зрители наполняют силами.

Из Донбасса с любовью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Саранск — 23-й город наших гастролей . Начали мы в Ростове-на-Дону, это наши соседи, самый близкий российский город к Донецку, — поделилась с «Известиями» генеральный директор и художественный руководитель Ольга Горячева. — Такой тур стал возможен благодаря поддержке министерства культуры России и «Росконцерта».

В дорогу артисты собрались в начале марта. Глава «Росконцерта» Андрей Малышев предложил министру культуры Ольге Любимовой пригласить донбасских артистов . А вообще коллектив выезжал на гастроли в нашу страну с 2016 года.

— Мы сами себя предлагали, — улыбается Ольга Горячева. — Приглашали и наши российские коллеги, с которыми мы дружим много лет. Любому артисту жизненно необходимо выходить на сцену. И для нашего коллектива гастроли — это номер один. Мы не только знакомим зрителя с нашей культурой, с Донбассом, а еще и говорим, и это очень важно, мы — Россия . Поэтому и программу свою так назвали, «Мы — Россия». Мы с вами, вы с нами. И мы не устаем благодарить россиян, которые все эти восемь лет поддерживали нас.

К слову, все восемь лет ансамбль работал в республиках под обстрелами.

— Бывало, выступали на площадках под открытым небом, ездили по воинским частям, выступали в клубах, в комнатах отдыха, — поясняет руководитель ансамбля.

Из Донбасса с любовью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

А до 2014 года ансамблю были рады в Испании, Италии, Китае и других странах.

— Если нужно показать многообразие культуры России, у нас есть что представить зрителям, — рассказала артистка балета ансамбля Яна Манакова. — И практически всегда аншлаги на выступлениях. А на этих гастролях в нашей программе участвуют коллективы городов, в которые мы приезжаем.

В Мордовской государственной филармонии донбасский коллектив разделил сцену со звездами Саранска — национальным ансамблем «Умарина».

«Где родился, там и пригодился»

Говорить о событиях в Донбассе артистам очень тяжело.

— Наша молодежь выросла в такой обстановке, их уже ничем не запугать, — говорит заместитель генерального директора Николай Захаров. — Когда были слышны залпы, мы прерывали репетицию и спускались в подвал. Нашу базу восемь раз обстреливали . В трехэтажном здании не было ни одного целого стекла. Мы находимся недалеко от аэропорта, Киевский район. А он самый обстреливаемый.

Как говорит Захаров, для него каждый житель Донецкой республики — герой. А артисты — вдвойне, потому что их задача не унывать, передавая со сцены зрителям позитив.

Из Донбасса с любовью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Мы очень переживаем за то, что происходит сейчас на Донбассе, — поделился барабанщик ансамбля «Умарина» Алексей Князьков. — Признаюсь, у нас была мечта поехать на гастроли туда. Ну, или выступить с донбасскими коллективами на одной сцене. И вот желание осуществилось.

Музыкант признается, они ждали артистов постарше, а коллектив «Донбасса» оказался молодой и очень профессиональный. Они все закончили донецкие и луганские вузы.

— В Луганской академии хореографии я получил диплом балетмейстера, — поделился артист балета Дмитрий Пих. — Если раньше я мог представить себе, что буду работать в каком-то другом городе, то сейчас понимаю, что с Донбасса ни ногой.

Члены коллектива говорят: где родился, там и пригодился.

«Мы — Россия»

Гастрольную программу назвали «Мы — Россия» . В нее вошли номера из «золотого фонда» ансамбля . Открывают ее номером «Донбасские парни». Он символизирует шахтерский труд. Есть выступление, посвященное морякам Азовской флотилии. Артисты гордятся своим казачьим плясом «Как за Кальмиус-рекой». Это донбасский танец, Кальмиус — речка, протекающая по Донецкой республике.

У ансамбля тесные связи с коллективами из Дагестана, Липецка, Уфы, Сыктывкара. Они не раз выступали вместе. Сейчас появилась возможность вновь выйти на одну сцену с друзьями. Как признаются артисты, они счастливы. В России они купаются в любви и внимании организаторов и зрителей. А главное, чувствуют себя в безопасности. Местные власти устраивают коллективу теплый прием, демонстрируют красоты и достопримечательности региона.

Из Донбасса с любовью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— И самое приятное, что это не жалость. К нам относятся как к артистам, им нравится наша программа, — говорит руководитель «Донбасса». — Этот тур — как наше промо, люди познакомились с нами и уже ждут нас вновь . И это не слова. О планах на сотрудничество заявляют министры культуры регионов.

Зрители действительно приветствовали артистов «Донбасса» овациями и долго не отпускали . А после делились впечатлениями и эмоциями в книге отзывов, которую ансамбль возит с собой на этих гастролях.

— Я билеты в Саратов сдала, чтобы остаться на этот концерт, — призналась восторженная зрительница. — Я бросила все и получила дикий восторг. Билеты на концерт не продавались, их можно было бесплатно получить в кассах филармонии. Я и друзей своих пригласила. Теперь еще хочу попасть на концерт ансамбля.

— В своих выступлениях артисты демонстрируют наш дух и донбасский характер, а это — твердость, преданность, дружба, трудолюбие, гордость. Мы очень мирный народ, никогда не желали войны. К сожалению, она пришла в наш дом. Но мы никогда не будем преклоняться перед людьми, которые не чтят традиций наших дедов и прадедов. Мы не будем им кланяться, и отстоим своим права, — говорит Николай Захаров.

Из Донбасса с любовью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына