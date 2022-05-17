В Кремле указали на способность России справиться с нынешними трудностями
Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, страна справится со всеми трудностями Об этом во вторник, 17 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
«В нашем время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно», — сказал он.
У страны есть все возможности, чтобы справиться с нынешними трудностями, отметил представитель Кремля.
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