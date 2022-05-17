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Министр культуры Румынии предложил отказаться от жюри на «Евровидении»

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Фото: TASS/dpa/Jens Büttner
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Необходимо, чтобы на результат «Евровидения» влияли только голоса зрителей, потому что члены жюри политизируют свои оценки. Об этом 17 мая заявил министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану.

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«Я хотел бы, чтобы произошла полная перезагрузка «Евровидения», возможно, на базе только голосов зрителей, потому что это политическое разделение голосов, которые мы наблюдаем годами, не имеет ничего общего с художественным исполнением. Давайте все всеми способами заявлять о необходимости фундаментальной реформы «Евровидения», — сказал он журналистам.

Глава минкульта Румынии отметил, что «Евровидение» создавалось ради объединения всех стран Европы, но политика оказывает на него всё больше влияния. По словам министра, организаторы перераспределили оценки, выставленные румынским жюри, и отдали 12 баллов Украине вместо Молдавии. Такое вмешательство в правила конкурса вредит и конкуренции, и самой Украине, подчеркнул Ромашкану.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение» прошел в ночь на 15 мая. Украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» по результатам зрительского голосования стала победителем, напомнила НСН.

Глава румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что организаторы международного конкурса «Евровидение-2022» изменили оценки румынского жюри в пользу Украины.

По ее словам, изначально 12 баллов были отданы исполнителям из Молдавии, однако во время оглашения результатов выяснилось, что организаторы конкурса аннулировали результаты на основании якобы манипулирования голосами и отдали высшую оценку украинцам.

Представители Азербайджана и Грузии тоже обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок. Так, обе страны настаивают, что отдали максимальные 12 баллов Украине, а не Великобритании, как было объявлено.

Как заявил «Известиям» политолог Владимир Шаповалов, победа украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе «Евровидение» лишний раз доказала его политизированность. После окончания холодной войны Запад через эту площадку продвигает нужные ему ценности либо необходимые политические силы, уточнил он.

В конце февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

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