Дело о покушении на убийство возбуждено после обстрела ВСУ села под Белгородом
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела села Середа в Белгородской области. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данным следствия, 15 мая 2022 года около 07 часов 40 минут с целью убийства неопределенного круга лиц из числа жителей села Середы ‹...› украинские военнослужащие осуществили не менее одного выстрела с применением системы залпового огня по объектам гражданской инфраструктуры», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в рамках уголовного дела будут проведены необходимые экспертизы, установлены все обстоятельства произошедшего, а также причастные к совершению обстрела лица. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Ранее 17 мая стало известно, что в Белгородской области за всё время проведения спецоперации по защите Донбасса от обстрелов со стороны украинских войск пострадал 281 дом, из них 126 уже восстановлены.
15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с территории Украины велся обстрел по поселку Середа Шебекинского района. Тогда пострадал один местный житель: он получил осколочное ранение. В тот же день Гладков вместе с главой округа Владимиром Ждановым навестил в госпитале пострадавшего. Он рассказал, что состояние здоровья мирного жителя является стабильным. Жизненно важные органы не были задеты.
Тогда же глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обстрела поселка.
12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов ВСУ территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине.