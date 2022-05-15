Гладков навестил раненного при обстреле ВСУ жителя Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым навестил 15 мая в госпитале пострадавшего от обстрела украинских войск местного жителя.

Ранее в этот же день с территории Украины велся обстрел по поселку Середа Шебекинского района. Тогда пострадал один местный житель: он получил осколочное ранение.

«Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Чувствует себя хорошо. На месте переговорил с супругой пострадавшего, постарался успокоить. Состояние здоровья стабильное. Все необходимые медицинские препараты есть в наличии. Ситуация находится под контролем главного врача Центральной районной больницы», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

После случившегося глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обстрела поселка.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов ВСУ территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине.

11 мая село Солохи под Белгородом оказалось обстреляно со стороны служащих Вооруженных сил Украины. Украинские военные применили систему залпового огня «Ураган». По информации Гладкова, количество пострадавших в результате обстрела села составило шесть человек, погиб еще один житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Регионы, граничащие с Украиной, и ранее подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Так, 26 и 19 апреля было обстреляно села Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка, 14 апреля — села Сподарюшено и Журавлевка этого же региона. Поселок Климово Брянской области также попал под обстрел 14 апреля.

Обстрелы российской территории со стороны Украины начались в ответ на проведение Россией операции с целью защиты мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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