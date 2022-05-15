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Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела поселка под Белгородом

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в воскресенье, 15 мая, поручил провести проверку по факту обстрела поселка Середа в Белгородской области.

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«По имеющимся данным, со стороны Украины была обстреляна территория поселка Середа Шебекинского городского округа, один мирный житель пострадал, получив осколочное ранение», — говорится в сообщении на сайте СК.

Все причастные к совершенному преступлению лица будут идентифицированы и привлечены к уголовной ответственности, добавили в Следственном комитете.

Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Середа.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов ВСУ территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине. Таким образом он прокомментировал обстрел Солохи. Он уточнил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с такими атаками, «могут говорить наши военные».

11 мая село Солохи под Белгородом оказалось обстреляно со стороны служащих ВСУ, украинские военные применили систему залпового огня «Ураган». По информации Гладкова, количество пострадавших в результате обстрела села составило шесть человек, погиб еще один житель.

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