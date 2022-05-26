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Эксперт дал рекомендации по спасению заблудившимся в лесу

Эксперт Леонов рассказал, как спастись потерявшемуся в лесу человеку
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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Если человек потерялся в лесу, ему следует оставаться на месте, чтобы его как можно быстрее нашли. Такой совет в беседе с «Известиями» 26 мая дал депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда Олег Леонов.

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«Если человек потерялся, то первое, что он должен сделать, — оставаться на месте. Если он никуда не ушел, то поиск займет пять-шесть часов. Если человек будет рассчитывать выбраться сам, то поиски могут занять от нескольких дней до недели и с непредсказуемыми итогами», — подчеркнул он.

Вторым шагом станет звонок по номеру 112, который работает, даже если не ловит связь или на счету мобильного закончились деньги. Тогда к поискам подключатся спасатели-добровольцы.

Если есть спички, то необходимо разжечь костер, так как он дает тепло, что исключает гипотермию и также увеличивает шансы на обнаружение, посоветовал специалист.

«Конечно, перед походом в лес необходимо взять с собой полностью заряженный телефон с дополнительной батареей, одежда должна быть рассчитана на ночную температуру и в рюкзаке должна быть непромокаемая накидка. Кроме того, надо взять не меньше 1 л воды, легкий калорийный перекус, приспособления для розжига костра. И обязательно компас, даже если вы не знаете как им пользоваться», — добавил Леонов.

В ноябре прошлого года в Томской области сотрудники правоохранительных органов спасли из тайги травмированного мужчину. Пострадавший потерялся во время охоты и прятался от ветра возле лежащего на земле дерева, согреваясь у костра. Охотник подвернул ногу и не мог самостоятельно выбраться из леса. Мужчина ждал помощи на протяжении пяти дней.

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