Полицейские спасли заблудившегося в тайге мужчину

В Томской области сотрудники правоохранительных органов спасли из тайги травмированного мужчину. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Отмечается, что мужчина ушел на охоту 10 ноября и пропал в районе поселка Белый Яр. Он потерялся и прятался от ветра возле лежащего на земле дерева, согреваясь у костра. Охотник подвернул ногу и не мог самостоятельно выбраться из леса. Мужчина ждал помощи на протяжении пяти дней.

Полицейские на снегоходах проследовали по предполагаемому маршруту охотника и нашли его. Они оказали пострадавшему необходимую помощь, дали еду и воду, а затем вывезли охотника из тайги.

13 октября сообщалось, что потерявшегося двухлетнего мальчика на Камчатке обнаружили полицейские в лесном массиве. Ребенок пропал 26 сентября. К его поискам были привлечены представители оперативных служб, в том числе сотрудницы патрульно-постовой службы ОМВД России по Елизовскому району.