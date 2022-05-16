В Словакии сообщили о задержании экс-главы минюста за пророссийскую позицию

Бывший министр юстиции и экс-председатель Верховного суда Словакии Штефан Гарабин был задержан полицией в связи с поддержкой спецоперации России по защите Донбасса. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил братиславский телеканал Markiza.

По данным издания, Гарабин в конце февраля на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал: «В связи с событиями на Украине я поступил бы точно так же, как [президент России Владимир] Путин».

Полиция Словакии обвинила его в поддержке экстремизма. Политик был отпущен после дачи показаний.

10 мая лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Направление — социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на онлайн-выступлении президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что то, что говорит Зеленский наносит ущерб интересам Словакии.

11 мая Сирийские артиллеристы выложили символ V в небе в поддержку спецоперации РФ по защите Донбасса. Как уточнил представитель российской группировки войск в Сирии Евгений, эта буква показывает солидарность вооруженных сил САР с российскими военными.

7 мая президент Болгарии Румен Радев заявил, что продолжение кризиса вокруг Украины приведет к экономическому краху всей Европы. Накануне Радев также высказался против оказания военной помощи Украине, отметив, что депутаты народного собрания Болгарии, поддержавшие поставки военной техники и оружия Киеву, «игнорируют здравый смысл».

11 апреля в парламенте Нидерландов усилилась критика в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая сделала ряд заявлений относительно ускоренного процесса принятия Украины в Евросоюз. Член оппозиционной Социалистической партии Яспера ван Дейка, отметил, что «то, что сделала фон дер Ляйен, неразумно». Позицию разделила и правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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