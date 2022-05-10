Лидер словацкой оппозиции отказался слушать Зеленского в парламенте страны

Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Направление — социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на онлайн-выступлении президента Украины Владимира Зеленского, которое прошло на вторник перед депутатами Национально совета. Об этом 10 мая сообщило издание Aktuality.

По словам политика, Зеленский «ежедневно обманывает». Также Фицо выразил возмущение словами украинского лидера, что поставки нефти и газа в Словакию из России могут быть им остановлены.

«Что говорит Зеленский, наносит ущерб интересам Словакии», — отметил он.

«Украине нужна европейская перспектива», — отметил депутат парламента Андрей Станчик из консервативной партии «Обыкновенные люди». Движение раскритиковало часть оппозиции, которая либо не пришла на выступление Зеленского, либо ушла во время выступления украинского лидера.

В середине апреля в парламенте Нидерландов усилилась критика в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая сделала ряд заявлений относительно ускоренного процесса принятия Украины в Евросоюз (ЕС).

Член оппозиционной Социалистической партии Яспера ван Дейка, отметил, что «то, что сделала фон дер Ляйен, неразумно». Позицию разделила и правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

8 апреля фон дер Ляйен передала президенту Украины опросник, после заполнения которого ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении страны в ЕС. Она подчеркнула, что для Украины есть место в семье под названием «Евросоюз», и пообещала, что процесс рассмотрения займет недели, а не годы, как это происходит обычно.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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