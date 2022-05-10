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Сюжет:

Лидер словацкой оппозиции отказался слушать Зеленского в парламенте страны

Лидер словацкой оппозиции Фицо отказался слушать выступление Зеленского в парламенте страны
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Фото: Global Look Press/Volodymyr Zelensky
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Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Направление — социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на онлайн-выступлении президента Украины Владимира Зеленского, которое прошло на вторник перед депутатами Национально совета. Об этом 10 мая сообщило издание Aktuality.

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По словам политика, Зеленский «ежедневно обманывает». Также Фицо выразил возмущение словами украинского лидера, что поставки нефти и газа в Словакию из России могут быть им остановлены.

«Что говорит Зеленский, наносит ущерб интересам Словакии», — отметил он.

«Украине нужна европейская перспектива», — отметил депутат парламента Андрей Станчик из консервативной партии «Обыкновенные люди». Движение раскритиковало часть оппозиции, которая либо не пришла на выступление Зеленского, либо ушла во время выступления украинского лидера.

В середине апреля в парламенте Нидерландов усилилась критика в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая сделала ряд заявлений относительно ускоренного процесса принятия Украины в Евросоюз (ЕС).

Член оппозиционной Социалистической партии Яспера ван Дейка, отметил, что «то, что сделала фон дер Ляйен, неразумно». Позицию разделила и правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

8 апреля фон дер Ляйен передала президенту Украины опросник, после заполнения которого ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении страны в ЕС. Она подчеркнула, что для Украины есть место в семье под названием «Евросоюз», и пообещала, что процесс рассмотрения займет недели, а не годы, как это происходит обычно.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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