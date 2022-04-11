Прямой эфир
Мир
Белоруссия обвинила польских пограничников в обстреле погранпункта из рогатки
Экономика
Боррель попытался оправдать невозможность отказа ЕС от нефти и газа РФ
Мир
Захарова обвинила Швейцарию в игнорировании разъяснений РФ по ситуации в Буче
Мир
Минобороны сообщило о выходе ВС РФ из села, где Украина сейчас готовит провокацию
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести
Мир
Басурин назвал промзону последним очагом сопротивления в Мариуполе
Мир
В Минобороны сообщили о применении ВСУ пыток к жителям Славянска
Интернет
Песков сообщил о создании Telegram-канала Кремля
Мир
ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений
Общество
Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа
Мир
Нидерландские депутаты раскритиковали главу ЕК из-за слов об Украине
Сюжет:

Нидерландские депутаты раскритиковали главу ЕК из-за слов об Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В парламенте Нидерландов усиливается критика в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая сделала ряд заявлений относительно ускоренного процесса принятия Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом 11 апреля сообщила газета De Telegraaf.

Кандидат по минимуму: почему ЕС не начинает процесс приема Украины в свои ряды
При этом в объединении продолжают говорить о поддержке Киева

Так, издание приводит слова член оппозиционной Социалистической партии Яспера ван Дейка, по мнению которого «то, что сделала фон дер Ляйен, неразумно».

«Она размахивает перед Украиной перспективой скорейшего вступления в ЕС, чего на самом деле не произойдет в ближайшие 10 лет. Более того, преференциальный режим невозможно будет объяснить другим странам-кандидатам», — возмутился парламентарий.

Схожую позицию обозначила и правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Мы считаем неразумным обещать Украине членство, потому что тем самым вы создаете ожидание, что это близкая перспектива, а это не так. Путь к членству сопряжен со многими условиями и гарантиями. Они существуют не просто так», — заявила депутат от этой партии Рулин Камминга.

Лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс и вовсе называл заявления фон дер Ляйен бессмысленной и неразумной чушью.

«И от лица кого она говорила? Она никем не избиралась, имеет нулевой мандат и еще меньше здравого смысла. Ей пора уйти в отставку», — цитирует политика издание.

8 апреля фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, после заполнения которого ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении страны в ЕС. Она подчеркнула, что для Украины есть место в семье под названием «Евросоюз», и пообещала, что процесс рассмотрения займет недели, а не годы, как это происходит обычно.

7 марта AFP со ссылкой на французское председательство в ЕС сообщили о начале рассмотрения Еврокомиссией заявок на вступление Украины, Молдавии и Грузии на членство в организации.

28 февраля Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

Заявления о возможной активизации процесса евроинтеграции Украины стали звучать на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022