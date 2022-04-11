Нидерландские депутаты раскритиковали главу ЕК из-за слов об Украине

В парламенте Нидерландов усиливается критика в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая сделала ряд заявлений относительно ускоренного процесса принятия Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом 11 апреля сообщила газета De Telegraaf.

Так, издание приводит слова член оппозиционной Социалистической партии Яспера ван Дейка, по мнению которого «то, что сделала фон дер Ляйен, неразумно».

«Она размахивает перед Украиной перспективой скорейшего вступления в ЕС, чего на самом деле не произойдет в ближайшие 10 лет. Более того, преференциальный режим невозможно будет объяснить другим странам-кандидатам», — возмутился парламентарий.

Схожую позицию обозначила и правящая Народная партия за свободу и демократию, которую возглавляет действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Мы считаем неразумным обещать Украине членство, потому что тем самым вы создаете ожидание, что это близкая перспектива, а это не так. Путь к членству сопряжен со многими условиями и гарантиями. Они существуют не просто так», — заявила депутат от этой партии Рулин Камминга.

Лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс и вовсе называл заявления фон дер Ляйен бессмысленной и неразумной чушью.

«И от лица кого она говорила? Она никем не избиралась, имеет нулевой мандат и еще меньше здравого смысла. Ей пора уйти в отставку», — цитирует политика издание.

8 апреля фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, после заполнения которого ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении страны в ЕС. Она подчеркнула, что для Украины есть место в семье под названием «Евросоюз», и пообещала, что процесс рассмотрения займет недели, а не годы, как это происходит обычно.

7 марта AFP со ссылкой на французское председательство в ЕС сообщили о начале рассмотрения Еврокомиссией заявок на вступление Украины, Молдавии и Грузии на членство в организации.

28 февраля Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

Заявления о возможной активизации процесса евроинтеграции Украины стали звучать на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.