На скорую реку: бронирования круизов по РФ выросли на 80%

Спрос на круизы по рекам России рекордно вырос по сравнению с 2021 годом: на май–июнь россияне приобрели на 80% больше таких путешествий, чем годом ранее. Об этом «Известиям» сообщили профильные операторы. В майские праздники загрузка кают достигла 100%. Рекордные результаты легко объяснить: во-первых, плавания за рубежом российским гражданам сейчас почти недоступны, а во-вторых, цены на круизы по РФ до сих пор прошлогодние. Тем не менее уже летом стоимость речных путешествий может резко вырасти, предупредили туроператоры. Причина — в подорожании топлива и продуктов питания.

В плюсе

Продажи круизов по российским рекам в этом году бьют все рекорды, сообщили «Известиям» в пресс-службе круизного оператора «Инфофлот».

— Количество бронирований на май–июнь выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На лето в целом броней уже больше на 30–40%, — сказали там.

В майские праздники загрузка кают была 100%, отметили в «Мостурфлоте».

— Навигация из Москвы традиционно открылась на майские праздники — 29 апреля. И если в прошлом году на праздники спрос был высок, но свободные каюты оставались, то в 2022 году загрузка теплоходов была полная, — рассказала «Известиям» заместитель гендиректора компании по туризму Светлана Гончарова.

У «Инфофлота» уже давно не осталось свободных мест на май, а на июнь доступны только единичные варианты, сказали там. Сейчас путешественники активно бронируют варианты на июль–август, осень и даже 2023 год, отметили в компании. Там добавили, что в этом году среди клиентов около 30% новичков.

Причина такой ажиотажной популярности — в том, что российским туристам сейчас очень сложно выехать за границу, и выбор так или иначе падает на поездки по своей стране, уверена Светлана Гончарова. Крупнейшие зарубежные круизные компании, в числе которых Costa Cruises, Princess Cruises, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и ряд других, в мае приостановили сотрудничество с российским рынком.

Впрочем, ограниченное число зарубежных круизов россиянам всё же доступно. Так, на лето большим спросом пользовались поездки по Греции и Турции с отправлением из Афин или Стамбула, сообщили в «Инфофлоте». Приобрести восьмидневное путешествие можно было по цене от €599 (около 50 тыс. рублей по курсу на начало 2022 года).

Сейчас ближайший круиз из Стамбула доступен на 7 сентября, цены варьируются от 53,2 тыс. до более чем 1 млн рублей в зависимости от категории номера. Для сравнения: круиз по России при отправлении из Москвы в формате «всё включено» обойдется в сумму от 7–7,5 тыс. рублей за день, сказали в пресс-службе оператора.

— Что касается отказов от зарубежных круизов, в которые сейчас нельзя отправиться, то их немного. В основном туристы рассматривают перенос сроков поездки, пересадку на зимние круизы в ОАЭ или речные путешествия по России. Если турист хочет вернуть деньги, то мы осуществляем их возврат, — отметили в «Инфофлоте».

Цены на волне

Весной 2022 года спрос на круизы по рекам России поддержали рублем: во-первых, с 15 марта по 15 апреля их можно было купить с кешбэком в 20% в рамках программы Ростуризма. А во-вторых, ценник на речные путешествия до сих пор остается прошлогодним, сообщила замгендиректора «Мостурфлота».

— Мы вышли на рынок с тарифами 2021 года: круизы на май продавались по старым ценам. Но работать, конечно, стало дороже, поэтому мы раньше обычного сняли сезонные и скидки раннего бронирования, — рассказала она.

Светлана Гончарова добавила, что и в прошлом году цены значительно не росли в сравнении с 2020-м.

Стоимость речных круизов, как и практически любого турпродукта, определяется динамическим ценообразованием, напомнили в «Инфофлоте». То есть чем раньше забронировано путешествие, тем дешевле оно обойдется. Кроме того, в «низкие» даты отдыхать дешевле, чем в праздничные.

— При раннем бронировании с учетом сезонных скидок и кешбэка цена за круизы для наших туристов практически не изменилась в сравнении с прошлым годом. И уже сейчас можно купить путешествие по реке на 2023 год по цене 2022-го, — сообщили в компании.

Туристы, которые приобрели круизы заранее, защищены от роста цен, отметила Светлана Гончарова. Она не уверена, сможет ли «Мостурфлот» и дальше удерживать стоимость речных путешествий на уровне 2021 года.

— Сейчас растут цены на продукты питания, дорожает топливо и экскурсионное обслуживание в городах маршрута. Всё это может очень сильно повлиять на стоимость конечного продукта для туристов, — рассказала замгендиректора «Мостурфлота».

При этом круизные компании заранее не знают, будет повышение цен на топливо или нет, добавила она. Реализация путевок начинается практически за год до путешествия.

В случае если себестоимость продукта продолжит дорожать, то для туристов придется поднимать цены, продолжила Светлана Гончарова.