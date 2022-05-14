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СКР оценит законность решения Латвии о сносе памятника Освободителям Риги
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СКР оценит законность решения Латвии о сносе памятника Освободителям Риги

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Следственный комитет России оценит законность решения властей Латвии о сносе памятника советским воинам в Риге. Об этом говорится в сообщении ведомства 14 мая.

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Так, следователи намерены оценить законность принятия такого решения в одностороннем порядке. В СК отметили, что подобные шаги являются «очередным фактом пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».

«Фактический снос памятника может быть квалифицирован по статье Уголовного кодекса 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России», — добавляется в сообщении.

По сведениям ведомства, сейм Латвии принял законопроект о приостановке действия статьи 13 двустороннего соглашения с РФ о мемориальных сооружениях и памятниках. Теперь у властей есть все необходимые полномочия для сноса культурно-исторических объектов.

Среди них памятник воинам Советской армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Его установили в юго-западной части Риги в Парке Победы в 1985 году.

За день до этого, 13 мая, рижская дума в ходе заседания проголосовала за снос памятника Освободителям. Агентству рижского самоуправления «Агентство памятников Риги» поручено осуществить все необходимые работы по обеспечению демонтажа объекта.

Тогда же оппозиционный латвийский депутат Игорь Пименов заявил, что решение о сносе памятника Освободителям в Латвии не одобряется многими латышами, поскольку они с трепетом относятся ко всем символам героизма латвийского народа, проявленного в годы Великой Отечественной войны.

9 мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев.

Власти страны уже давно говорили о своем желании снести раздражающий их памятник. Но монумент находился под защитой российско-латвийского соглашения.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

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