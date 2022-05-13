Прямой эфир
Мир
США не планируют делиться вакцинами от COVID-19 с КНДР
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
Спорт
Боксер Трояновский стал чемпионом России в первом полусреднем весе
Мир
В КНДР заявили о 18 тыс. случаях COVID-19 в стране
Мир
В США пообещали поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
Чижов выразил надежду на неприменение ядерного оружия на Украине
Происшествия
В Шереметьево экстренно сел самолет «без тормозов»
Мир
Псаки заявила о возможном проведении КНДР ядерного испытания в мае
Мир
Канцлер Австрии пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище
Экономика
Итальянская Eni заявила о готовности оплачивать газ в рублях
Мир
Сенатор США заблокировал проект о выделении Украине помощи на $40 млрд
Сюжет:

В Латвии оценили значение памятника Освободителям для жителей страны

Латвийский депутат Пименов оценил значение памятника Освободителям для латышей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о сносе памятника Освободителям в Латвии не одобряется многими латышами, поскольку они с трепетом относятся ко всем символам героизма латвийского народа, проявленного в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал 13 мая оппозиционный латвийский депутат Игорь Пименов.

«Более 100 тысяч латышей и граждан латвийской республики разных национальностей воевали в рядах Красной армии. Латыши показали себя героями в Второй мировой войне, огромное количество погибло, в Демянском котле, под Наро-Фоминском. Это очень драматичное событие, все что связано со Второй мировой войной в Латвии, поэтому прикасаться к этому надо исключительно трепетно», — отметил он в беседе с «Известиями».

Таким образом народный избранник объяснил причину гнева большого количества людей, вызванного данным решением. Кроме того, он подчеркнул, что монумент не имеет отношения к российскому народу.

«Людям можно, конечно, долго морочить голову, но очень трудно убедить их в вещах, которые в каждой отдельной семье просто святые. Я хочу обратить внимание, что памятник Освободителям, который находится в рижском Задвинье, это памятник не российский, его так тут не рассматривают, и он не русский. Это памятник именно красноармейцам, которые освобождали Латвию и Ригу», — уточнил Пименов.

Латыши участвовали во взятии Киева, а также в боях на Днепре. При этом многие были удостоены звания Героев Советского Союза, добавил депутат.

9 мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение общественности. Люди снова принесли цветы к монументу. После чего сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу Освободителям.

Позже, 12 мая, был принят латвийским сеймом законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Этим законом Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, находящийся до этого под охраной данного соглашения. Действие статьи соглашения приостановлено с 16 мая этого года до тех пор, пока РФ не изменит политику в отношении Украины.

Прения в Латвии из-за памятника советским воинам, погибшим при освобождении Риги разгорелись в очередной раз.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022