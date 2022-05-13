В Латвии оценили значение памятника Освободителям для жителей страны

Решение о сносе памятника Освободителям в Латвии не одобряется многими латышами, поскольку они с трепетом относятся ко всем символам героизма латвийского народа, проявленного в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал 13 мая оппозиционный латвийский депутат Игорь Пименов.

«Более 100 тысяч латышей и граждан латвийской республики разных национальностей воевали в рядах Красной армии. Латыши показали себя героями в Второй мировой войне, огромное количество погибло, в Демянском котле, под Наро-Фоминском. Это очень драматичное событие, все что связано со Второй мировой войной в Латвии, поэтому прикасаться к этому надо исключительно трепетно», — отметил он в беседе с «Известиями».

Таким образом народный избранник объяснил причину гнева большого количества людей, вызванного данным решением. Кроме того, он подчеркнул, что монумент не имеет отношения к российскому народу.

«Людям можно, конечно, долго морочить голову, но очень трудно убедить их в вещах, которые в каждой отдельной семье просто святые. Я хочу обратить внимание, что памятник Освободителям, который находится в рижском Задвинье, это памятник не российский, его так тут не рассматривают, и он не русский. Это памятник именно красноармейцам, которые освобождали Латвию и Ригу», — уточнил Пименов.

Латыши участвовали во взятии Киева, а также в боях на Днепре. При этом многие были удостоены звания Героев Советского Союза, добавил депутат.

9 мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение общественности. Люди снова принесли цветы к монументу. После чего сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу Освободителям.

Позже, 12 мая, был принят латвийским сеймом законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Этим законом Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, находящийся до этого под охраной данного соглашения. Действие статьи соглашения приостановлено с 16 мая этого года до тех пор, пока РФ не изменит политику в отношении Украины.

Прения в Латвии из-за памятника советским воинам, погибшим при освобождении Риги разгорелись в очередной раз.