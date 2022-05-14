Шольц назвал условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Олаф Шольц, который накануне провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в интервью изданию t-online 14 мая рассказал, что единственным условием снятия санкций с РФ является мирное соглашение между Москвой и Киевом.

«В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность отмены санкций — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — заявил политик.

Он также добавил, что в ходе разговора с президентом России не заметил изменений в планах проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Однако, несмотря на это, Шольц потребовал, чтобы РФ вывела свои войска.

Накануне, 13 мая, Шольц заявил, что Германия не станет принимать мир, «навязанный» Украине российской стороной, и подчеркнул, что наступление мира возможно лишь при условии достижения взаимопонимания между Киевом и Москвой. К такому выводу он пришел после разговора с Владимиром Путиным, прошедшим с акцентом на гуманитарные аспекты.

Ранее, 28 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что отмена санкций против РФ возможна лишь при условии прекращения спецоперации.

До этого, 18 апреля, заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо отметил, что ограничительные меры могут быть сняты, если Россия изменит свою политику.

Санкционные меры стран Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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