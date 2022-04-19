Глава Минфина США назвал условие для отмены санкций против России

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в понедельник, 18 апреля, в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ назвал условия, при которых Вашингтон может отменить санкции против Москвы.

По его словам, ограничительные меры могут быть сняты, если Россия изменит свою политику.

«Мы всегда хотим быть уверенными, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — приводит его слова Financial Times .

Министр подчеркнул, что целью любых рестрикций является «изменение поведения», а не желание кого-либо наказать.

Ранее, 14 апреля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты будут готовы обсудить возможность отмены некоторых санкций против РФ в том случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. Дипломат сообщил, что при этом Вашингтон готов жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в российскую экономику.

С конца февраля недружественные страны начали блокировать российские валютные резервы. Всего было заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ.

5 апреля стало известно, что минфин США запретил проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. В результате Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн, но иностранный банк-корреспондент не принял выплаты. Это может грозить техническим дефолтом.

11 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям» заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям. По словам министра, Москва будет предъявлять в суде свои платежи, подтверждающие ее старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Он подчеркнул, что это будет сложный процесс, но Россия будет доказывать свою правоту, «несмотря на все сложности».

Санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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