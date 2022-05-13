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Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. Об этом 13 мая сообщили в Кремле.

Российский лидер рассказал об основных задачах специальной военной операции по защите Донбасса и о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей. В ходе разговора было упомянуто, что при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста прошла эвакуация гражданских, которых удерживали украинские силовики на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов», — говорится в сообщении.

Также глава государства оценил состояние дел на российско-украинских переговорах, «которые по сути заблокированы Киевом».

Ранее 13 мая вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах между Москвой и Киевом об эвакуации военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Ранее 11 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что контакты российской и украинской стороны в рамках переговорного процесса продолжаются. До этого, 6 мая, в МИДе России сообщали, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

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