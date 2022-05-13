Лавров рассказал о заверениях Украины в готовности обрести внеблоковый статус

Украинская сторона на переговорах с Россией заверяет, что готова к получению внеблокового и нейтрального статуса, невзирая на публичные заявления. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести блоковый статус, безъядерный статус, вопреки тому, что президент [Украины Владимир] Зеленский в январе заявлял на мюнхенской конференции о том, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия, <...> , сейчас они готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО», — подчеркнул он по итогам заседания СМИД СНГ.

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что Евросоюз занял позицию агрессора. По словам министра, «ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, прекратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».

Россия очень сомневается насчет безобидности вступления Украины в Евросоюз, добавил глава МИДа. Министр заявил, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, <…> учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы <...> превратился в агрессивного, воинствующего игрока».

«Они (страны ЕС — Ред.) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка», — высказался Лавров.

11 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об осуществлении контактов российской и украинской сторон в рамках переговорного процесса.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, что Евросоюз не может быть посредником в данных переговорах, а на эту роль подходит Турция. Он отметил, что переговорный процесс России Украины продолжается весьма вяло и без посредников.

1 апреля политолог назвал условия для согласия США на нейтральный статус Украины. Итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани отметил, что Соединенные Штаты дадут согласие только после того, как это сделают страны Евросоюза (ЕС).

9 марта первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин заявил «Известиям», что решение о нейтральном статусе Украины может стать платформой для дальнейших переговоров, однако украинские политики вряд ли к этому готовы.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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