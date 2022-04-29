Госсекретарь США Блинкен назвал условие для снятия санкций с России

Отмена санкций против России возможна только при условии прекращения спецоперации по защите населения Донбасса, заявил 28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Соответствующим образом он ответил на вопрос, который был задан во время слушаний в палате представителей конгресса.

«Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде», — отметил Блинкен.

Между тем, на вопрос о том, нужно ли российской стороне для достижения цели снятия санкционных мер полностью вывести свои войска с территории Украины, он предпочел не отвечать напрямую.

Ранее в этот день сообщалось, что юристы администрации президента США Джо Байдена изучают, возможно ли конфисковать государственные активы ЦБ РФ, заблокированные в рамках санкций.

Накануне палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную.

В тот же день Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.

При этом президент России Владимир Путин 4 марта подчеркнул, что РФ не имеет никаких недобрых намерений в отношении своих соседей, а только отвечает на недружественные шаги других государств.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».