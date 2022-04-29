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Госсекретарь США Блинкен назвал условие для снятия санкций с России

Госсекретарь США Блинкен назвал условием снятия санкций с России прекращение огня на Украине
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Отмена санкций против России возможна только при условии прекращения спецоперации по защите населения Донбасса, заявил 28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Соответствующим образом он ответил на вопрос, который был задан во время слушаний в палате представителей конгресса.

«Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде», — отметил Блинкен.

Между тем, на вопрос о том, нужно ли российской стороне для достижения цели снятия санкционных мер полностью вывести свои войска с территории Украины, он предпочел не отвечать напрямую.

Ранее в этот день сообщалось, что юристы администрации президента США Джо Байдена изучают, возможно ли конфисковать государственные активы ЦБ РФ, заблокированные в рамках санкций.

Накануне палата представителей США проголосовала за законопроект, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины, в том числе военную.

В тот же день Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.

При этом президент России Владимир Путин 4 марта подчеркнул, что РФ не имеет никаких недобрых намерений в отношении своих соседей, а только отвечает на недружественные шаги других государств.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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