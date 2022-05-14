Байден назвал Камалу Харрис «президентом США»

Американский лидер Джо Байден вновь допустил оговорку, выступая на пресс-конференции на саммите Штатов и ACEAH (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Глава Белого дома забылся и назвал вице-президента страны Камалу Харрис «президентом США».

5 мая Байден также оговорился во время приема в Белом доме в честь празднования дня американо-мексиканской дружбы. Тогда он назвал первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом. В тот же день глава Вашингтона назвал американцев нацией иммигрантов.

4 мая глава Байден дважды нелепо пошутил во время церемонии награждения атлетов с ограниченными возможностями. Он попросил инвалидов-колясочников не прыгать, а слепых спортсменов — смотреть в камеру во время общего фото.

3 мая Байден оговорился, перепутав Россию и Украину. В своей речи он сказал, что США позаботились о том, чтобы у России были Javelin и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни случилось. После инцидента американцев возмутила оговорка президента, которая моментально распространилась в интернете. Некоторые даже предрекли конец политической карьере хозяина Белого дома.