В КНДР за сутки от коронавирусной инфекции умер 21 человек. За 13 мая в Северной Корее выявили 17,4 тыс. новых случаев COVID-19, передает телеканал «Известия». В четверг власти сообщили, что в КНДР был обнаружен подтип штамма «Омикрон» ВА.2.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Северная Корея столкнулась с «крупнейшим потрясением» в своей истории, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

До 12 мая в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.