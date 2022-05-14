Вице-спикер Госдумы, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила детскую больницу в Херсонской области.

В Херсонской детской клинической больнице по-прежнему оказывают медицинскую помощь и продолжают работать с новорожденными. По словам врачей, медикаментов хватает, однако есть и проблемы, например с оборудованием.

Как пояснил и.о. главврача Виктор Бурдовицин, деньги есть, но платежи провести невозможно, поэтому в скором времени могут возникнуть проблемы с кислородом.

Также устарели стиральные и сушильные машины, оборудование кухни. При этом в больнице считают, что это временные трудности, которые удастся преодолеть.

Уточняется, что в доме малютки, где находятся дети от младенческого до подросткового возраста, дела обстоят хуже. Там уже ощущалась нехватка подгузников и детского питания. При этом отмечается, что в дом малютки вовремя пришла очередная партия гуманитарной помощи.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что в трудных ситуациях жители обращаются в администрацию города. Если оказать помощь на месте не получается, то людей вывозят в Россию, где возможностей пока намного больше. Он также отметил, что медицинские учреждения в области не пострадали.

«Вы вспомнили сейчас о женщинах, которые ждут ребенка… Чем больше таких женщин будет, чем чаще будем встречать их, тем больше будет удачи нашему краю», — сказал он.

9 мая Сальдо рассказал, что в освобожденной российскими военнослужащими Херсонской области Украины начали выплачивать пенсии в рублях.

В этот же день зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область будет стремиться максимально интегрироваться в состав России. При этом, по его словам, проведение референдумов в настоящее время не планируется.

6 мая было объявлено, что жители региона получат право на российское гражданство.

1 мая операторы Херсона, Скадовска, Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных регионах. По словам Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть отказалась от территории.

28 апреля власти исключили возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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