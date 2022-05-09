В Херсонской области приступили к выплате пенсий в рублях

В освобожденной российскими военнослужащими Херсонской области Украины начали выплачивать пенсии в рублях. Об этом 9 мая рассказал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Первыми ее получили жители Геническа, расположенного рядом с Крымом. Сальдо также отметил, что гривна по-прежнему продолжает использоваться в области.

«Сейчас гривна в ходу практически везде. Постепенно начинает (использоваться рубль. — Ред). Геническ — самый ближний к Крыму город, там безопасность выше, чем в Херсоне, там начали уже пенсии выдавать в рублях. И постепенно будет идти наполнение рублем и естественно уменьшение хождения гривны», — рассказал он в интервью ТАСС.

По его словам, регион будет полностью переходить на использование рубля.

Ранее в этот же день зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область будет стремиться максимально интегрироваться в состав России. При этом, по его словам, проведение референдумов в настоящее время не планируется.

6 мая Стремоусов также заявлял, что жители области получат право на российское гражданство.

1 мая операторы Херсона, Скадовска, Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных регионах. По словам Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть отказалась от территории.

28 апреля Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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