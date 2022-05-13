Минобороны РФ рассказало о спекуляциях националистов под Харьковом

В Харьковской области украинские националисты отбирают талоны на топливо, предназначенные для машин экстренных служб, и спекулируют ими. Об этом рассказал 13 мая начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харьковской области на фоне нарастающего топливного кризиса боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Подобное поведение националистов давно стало нормой для Украины», — отметил он.

Мизинцев подчеркнул, что такие преступления стали уже обыденными. Между тем, Киев старается их не замечать. Бездействие украинских властей он назвал «молчаливым одобрением творимого ими беспредела».

Кроме того, генерал-полковник отметил бездействие мирового сообщества по поводу подобных фактов, которые являются нарушением международного гуманитарного права.

Ранее в этот день СК РФ заявил, что проверит информацию о карательных рейдах, которые проводятся в Харьковской области против людей, придерживающихся пророссийских взглядов. Уточняется, что по имеющейся информации, людей арестовывают и увозят в неизвестном направлении

11 мая экс-военный, проходивший службу в стрелковых частях французской армии, Адриан Боке подтвердил, что украинские войска совершают военные преступления в отношении мирных граждан и пленных солдат российской армии.

6 мая В Министерстве обороны России рассказали, как украинские боевики прикрывались мирными жителями в Харьковской области. Сообщалось, что ВСУ собирали жителей Харьковской области под угрозой расправы, чтобы использовать их в качестве живого щита во время выдвижения в сторону российских войск.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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