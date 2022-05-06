Украинские боевики прикрывались мирными жителями в Харьковской области

Военные Украины собирали жителей Харьковской области под угрозой расправы, чтобы использовать их в качестве живого щита во время выдвижения в сторону российских войск. Об этом 6 мая сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня в Харьковской области в населенном пункте Циркуны националисты под угрозой физической расправы собрали местных жителей и перевезли их на южные окраины села Борщевая, где боевики, прикрываясь людьми как живым щитом, выдвигались к линии боевого соприкосновения в сторону подразделений российских войск, провоцируя их на открытие огня по мирным гражданам», — рассказало ведомство.

Боевики в результате точечного огневого поражения были уничтожены или обращены в бегство, при этом мирные жители не пострадали.

«Подобные действия боевиков полностью копируют тактику нацистов в годы Великой Отечественной войны и в очередной раз свидетельствуют о бесчеловечном отношении киевского режима к собственному народу и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — резюмировало Минобороны.

6 мая военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что украинские боевики из полка «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждено несколько уголовных дел) используют в качестве заложников мирных жителей, которые остаются вместе с ними на территории завода «Азовсталь». Таким образом он прокомментировал попытку неонацистов 5 мая выторговать себе медикаменты и продукты в обмен на дозволение гражданским покинуть территорию завода.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин 5 мая назвал тактику украинских неонацистов на Донбассе террористической. Он подчеркнул, что использование мирных жителей в качестве живого щита ради «спасения собственной шкуры» является неприемлемым.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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