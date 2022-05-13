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СК проверит информацию о карательных рейдах в Харьковской области

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Фото: РИА Новости
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Следственный комитет (СК) РФ проверит информацию о карательных рейдах, которые проводятся в Харьковской области против людей, придерживающихся пророссийских взглядов. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

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По имеющейся информации, в Харьковской области украинские националисты совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят рейды на наличие у местных жителей признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военным. Людей арестовывают и увозят в неизвестном направлении.

«В рамках расследуемых уголовных дел (СК. — Ред.) изучит информацию о незаконных действиях украинских националистов в отношении гражданского населения в Харьковской области <...> Следствие запросит у министерства обороны указанные данные для дальнейшего установления обстоятельств этих событий и дачи им правовой оценки», — отметили в ведомстве.

3 мая сообщалось, что неподалеку от города Херсон российские силовики обнаружили пыточную камеру, а также заминированное тело человека в форме армии РФ. Тело было без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью.

22 апреля СК России возбудил дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам пыток и истязаний российских военнопленных. По данным ведомства, проходящие службу в украинских СИЗО лица вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными неоднократно допускали жестокое обращение в отношении российских военнослужащих, попавших в плен.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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