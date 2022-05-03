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Российские силовики нашли пыточную камеру украинских нацистов под Херсоном

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военный
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Неподалеку от города Херсон российские силовики обнаружили пыточную камеру, а также заминированное тело человека в форме армии РФ. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудников силовых структур, которые проводили рейд.

Спецоперация в Донбассе 3 мая. Текстовая трансляция
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«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», — рассказали силовики.

Также собеседники агентства предоставили журналистам видеозаписи с места событий. На них видно, что в подвале кафе рядом с телом лежит предмет, вероятно, являющийся противотанковой миной. Закадровый голос утверждает, что там же есть и тротил.

Сообщается, что на территории заведения разбросаны шприцы, как предполагают силовики, с наркотиками. Кроме того, на кадрах можно увидеть большое количество пластиковой транспортировочной укупорки для американских противотанковых комплексов «Джавелин», которые США поставляют Украине.

22 апреля Следственный комитет России возбудил дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам пыток и истязаний российских военнопленных. По данным ведомства, проходящие службу в украинских СИЗО лица, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными, неоднократно допускали жестокое обращение в отношении российских военнослужащих, попавших в плен.

Днем ранее сдавшийся в плен украинский военный, подполковник, замкомандира по тылу Сергей Жуковский заявил «Известиям», что издевательства над российскими пленными неприемлемы. При этом он подчеркнул, что в России украинским пленным предоставляют нормальные условия для жизни — кормят три раза в день и содержат в теплом помещении.

6 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступники будут найдены и предстанут перед судом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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