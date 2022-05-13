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Эксперты рассказали о способах продления срока эксплуатации автомобиля

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Эксперты рассказали 13 мая, как продлить срок службы транспортного средства.

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«Самое главное, что нужно делать, чтобы продлить срок службы автомобиля, — это своевременно его обслуживать и не ждать, когда сломается», — приводит слова директора и сооснователя международной сети автосервисов FIT SERVICE Данила Соловьева Автостат. Он утверждает, что нельзя сказать, что ресурс современных автомобилей сильно отличается от ресурса старых автомобилей. По его словам, есть случаи, когда люди ездят и по 500–700 тыс. и по миллиону километров, и автомобили в хорошем состоянии, потому что вовремя меняются узлы.

Помимо этого, технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов, заявил, что основное правило — следить за уровнем масла и менять его чаще, чем советует производитель. Так, объясняет он, если автомобиль используется для частых коротких поездок, езды по бездорожью и бывает в пробках, то лучше менять масло каждые 7,5 тыс. км или шесть месяцев.

Отмечается, что некоторые виды техработ владелец машины может выполнить сам: заменить моторное масло, тормозные колодки, свечи зажигания, охлаждающую жидкость, а также проверить уровень заряда аккумулятора. Однако ремонт или замену двигателя, коробки переключения передач, электропроводки, а также геометрии кузова лучше доверить профессионалам. Также не рекомендуется использовать подержанные запчасти и комплектующие, особенно купленные «с рук». Лучше отдать предпочтение качественным аналогам, которые сейчас доступны благодаря системе параллельного импорта, в идеале, конечно, использовать оригинальные.

В свою очередь, эксперт департамента послепродажного обслуживания ГК «БИЗНЕС КАР» Александр Лихачев дал ряд простых советов, которых стоит придерживаться, чтобы продлить срок эксплуатации автомобиля. Во-первых, преимущественно использовать машину для поездок на дальние расстояния, поскольку короткие поездки относятся к тяжелым условиям эксплуатации автомобиля, особенно в зимнее время. Также нужно исключить работу двигателя на холостом ходу при длительных остановках. Необходимо своевременно проводить ТО согласно регламенту производителя с учетом условий эксплуатации и использовать топливо высокого качества одной марки рекомендованного октанового числа с проверенных заправочных станций.

В апреле Госавтоинспекция выпустила рекомендации о покупке подержанного авто и предупредила, что при покупке подержанного автомобиля необходимо удостовериться, что его продает сам собственник. В ГИБДД отметили, что также важно проверить информацию об автомобиле — нахождение его в розыске, наличие арестов и ограничений от судебных органов, историю регистрации в ГИБДД (сколько было собственников), участие автомобиля в ДТП. После проверки необходимо заключить сделку купли-продажи в простой письменной форме. В договоре нужно указать дату и место его составления, предмет и условия сделки, идентификационные данные транспортного средства, серию, номер, дату выдачи ПТС и наименование организации, выдавшей документ.

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