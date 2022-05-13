Эксперты предложили способы избежать закрытия ряда НКО

Значительное число благотворительных организаций может в ближайшее время лишиться серьезной части своего финансирования, встанет вопрос об их закрытии. Однако есть способы, помогающие этого избежать, рассказали «Известиям» эксперты отрасли.

Дело в том, что в последние годы в России стал весьма популярным такой способ финансирования благотворительных организаций, как эндаумент. Это специальный фонд, куда жертвователи могут перечислить свои деньги. Затем они передаются управляющей компании, а та инвестирует их в ценные бумаги.

По оценкам самих НКО, ранее в среднем доход от инвестирования этих средств составлял 6-7% в год. Это значит, благотворительные организации получали дополнительно около 240-280 млн руб. на свою деятельность.

Однако, в условиях санкций фондовый рынок упал, из-за этого сокращается и целевой капитал НКО.

Экспертное сообщество считает необходимым распространить на НКО, существующие за счет эндаумент-фондов, льготы и преференции, предусмотренные для социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Мы сделали акцент на том, чтобы эндаумент-фонды наконец-то начали включать в перечни социально ориентированных НКО, и чтобы коллеги могли пользоваться всеми инструментами поддержки НКО, которых становится все больше и больше, особенно на региональном уровне», — рассказал «Известиям» член Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОПРФ Вадим Ковалев.

Представители НКО с эндаументами рассказали «Известиям», что используют целевой капитал для финансирования проектов, на которые сложнее привлекать средства более привычными способами.

«Доходы эндаумента позволяют нам софинансировать грантовый конкурс «Старшие» и поддерживать инициативы возрастных граждан. Привлекать пожертвования на организацию конкурса обычно сложнее, чем на прямую помощь конкретному человеку», — пояснила «Известиям» директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Дарья Буянова.

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