Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 12 мая заявил, что страна не ввязывалась и не будет напрямую ввязываться в конфликт с Россией.

«Наша позиция была абсолютно четкая. Мы не вступали и не будем вступать в прямой конфликт ни с Российской армией, ни с государством Россия. Я четко об этом говорил еще в начале этого конфликта, нравится это людям или нет, но Украина не является членом НАТО, и мы не будем направлять туда свои войска», — сказал он.

7 мая правительство Соединенного Королевства сообщило, что выделит £1,3 млрд на военную поддержку Украины. Она включает в себя, в частности, противобатарейные радарные системы, оборудование для подавления GPS и приборы ночного видения.

3 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. По его словам, британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму £300 млн ($375 млн).

23 апреля стало известно об отправке британских диверсантов на Украину. По данным источника в российских силовых структурах, речь идет о специалистах по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS). По данным информатора, задачей диверсантов является организация диверсий в подконтрольных России районах Украины.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Кроме того, она же 20 апреля сообщила, что с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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