Захарова сообщила о 7 тыс. иностранных наемниках из 63 стран на Украине

С начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран. Об этом сообщила 20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопреки заявлениям о том, что боевые действия на Украине должны закончиться как можно скорее, страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную активную фазу операции. Что имеется в виду - они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ДНР и ЛНР и новым военным преступлениям неонацистов», — поясняет она.

17 апреля Минобороны РФ сообщило, что на Украину привлечено 6 824 иностранных наемника из 63 государств: Польша — 1717 человек, около 1,5 тыс. из США, Канады и Румынии, Великобритания и Грузия — до 300 человек из каждой, из подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики — 193 человека. В ведомстве отметили, что иностранные наемники согласно Международному гуманитарному праву не имеют статуса «комбатантов»: они прибыли на Украину зарабатывать деньги, поэтому их ждет уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения.

Ранее, 15 апреля, в Минобороны РФ рассказали, что в населенном пункте Изюмское Харьковской области ракетными войсками было ликвидировано до 30 наемников польской частной военной компании. Также сообщалось, что в войсках Украины состоят бойцы французского легиона. В тот же день СКР сообщил о том, что изучит информацию о наемниках из Польши и Франции.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация. Решение было принято на фоне обострения в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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