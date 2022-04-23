Стало известно об отправке британских специалистов по диверсиям подо Львов

Специалисты по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) отправлены подо Львов, сообщил «РИА Новости» источник в российских силовых структурах в субботу, 23 апреля.

По словам информатора, который ccылался на сведения от источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ), около 20 человек распределены в две группы по 8-10 бойцов. Они направлены на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины в Броды из британского Херефорда. Их задача — организация диверсий в подконтрольных России районах Украины.

«С большой долей вероятности, данные специалисты прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска территории», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бойцы SAS известны как специалисты по организации госпереворотов и терактов, массовых протестов, заказных убийств политических деятелей.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран.

17 апреля Минобороны РФ сообщило, что на Украину привлечено 6824 иностранных наемника из 63 государств: Польша — 1717 человек, около 1,5 тыс. из США, Канады и Румынии, Великобритания и Грузия — до 300 человек из каждой, из подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики — 193 человека.

В ведомстве отметили, что иностранные наемники, согласно Международному гуманитарному праву, не имеют статуса «комбатантов»: они прибыли на Украину зарабатывать деньги, поэтому их ждет уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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