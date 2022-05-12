Группа ГАЗ представила новый медицинский комплекс на базе «Газели NN»

Новые модели медицинских автомобилей в четверг, 12 мая, представила Группа ГАЗ совместно с ГК «Современные транспортные технологии» (генеральный дистрибутор марки ГАЗ).

Автомобили были представлены на форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который проходит в Москве с 11 по 13 мая при поддержке общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и Министерства здравоохранения РФ.

Директор по продажам корпоративным клиентам ГК «Современные транспортные технологии» Максим Головнов отметил, что в одной из представленных моделей медицинская машина оснащена системой телемедицины, которая при необходимости позволит связаться с больницей, получить рекомендации и начать оказание первой медицинской помощи пострадавшим, не теряя «золотой час».

Новинкой, продемонстрированной на форуме, стал передвижной медицинский комплекс на базе «Газели NN», созданный на основе фургона полной массой 4,6 т со сверхдлинной колесной базой.

Этот комплекс предназначен для проведения медосмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий на предприятиях или в отдаленных населенных пунктах.

В салоне автомобиля размещен полноценный медицинский блок, разделенный на приемное и процедурное отделения, оборудованные в соответствии со стандартами оснащения выездной бригады.

Другая представленная модель — автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) класса С с телекоммуникационным комплексом на базе «Газели NN». Автомобиль оборудован набором камер, мониторов и систем высокоскоростной связи, который позволяет организовать удаленное консультирование медицинской бригады профильными специалистами непосредственно во время обследования пациента или медицинских манипуляций.

Медицинские автомобили ГАЗа осмотрел на форуме президент «Лиги здоровья нации», академик РАН и РАМН Лео Бокерия, который стал почетным гостем стенда. В ходе мероприятия он лично ознакомился с функционалом медицинской техники ГАЗа.

В рамках деловой программы форума эксперты Группы ГАЗ и компании «Современные транспортные технологии» рассказали об основных тенденциях развития сферы медицинского транспорта, обсудили модернизацию автопарков медицинских учреждений с целью повышения доступности и качества медпомощи жителям отдаленных территорий.

На планерном заседании также рассказали о совместном проекте Группы ГАЗ и Ассоциации онкологов России, в рамках которого планируется использование мобильного комплекса «Онкопатруль» на базе техники ГАЗа для раннего выявления онкологических заболеваний у жителей отдаленных районов, имеющих затрудненный доступ к высокотехнологичной медицинской диагностике.

По словам главного врача Центра медицинской профилактики ГАЗа, члена Общественной палаты РФ Валентины Цывовой, качественные медицинские услуги должны быть доступны жителям всех регионов. Мобильный комплекс «Онкопатруль» поможет организовать проведение диагностики там, где нет стационарных медучреждений.

17 февраля сообщалось, что компания «Соллерс Форд» начала продажи в России новых автомобилей скорой медицинской помощи на базе шасси Ford Transit. Автомобили скорой помощи оборудованы всем необходимым для перевозки пациентов, реанимации и оказания пострадавшим экстренной медицинской помощи.