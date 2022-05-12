В Совфеде призвали вывезти в РФ памятник Освободителям Риги

При удобной возможности необходимо вывезти на территорию России памятник Освободителям Риги. Об этом в четверг, 12 мая, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если дадут нам это сделать, то надо вывозить. А что толку, если там будут памятники постоянно осквернять? Это же боль для нас. Но я боюсь, они не позволят это сделать (вывезти памятник в РФ. — Ред.). Будем работать по линии МИДа», — сказал журналистам сенатор.

Сейм Латвии ранее в этот день во втором, окончательном чтении одобрил закон, приостанавливающий действие соглашения с РФ о мемориальных сооружениях и памятниках и, следовательно, позволяющий снести монумент. Такое заявление сделал председатель партии «Новое согласие» Янис Кузинс.

«Как выражался Колс (председатель комитета сейма по иностранным делам Рихардс Колс. — Ред.), поправками они устранят правовые барьеры для демонтажа советского памятника. В договоре между Ригой и Москвой, правда, конкретно памятник Освободителям не назван. Однако, как ранее подчеркивал МИД Латвии, «вся предыдущая дипломатическая практика и переписка указывает, что субъектом этого соглашения является именно памятник Освободителям», — пояснил депутат Риги в интервью «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что 70 депутатов сейма при голосовании поддержали приостановку соглашения с Москвой, 18 депутатов высказались против.

В Латвии действует запрет на публичное ношение георгиевских лент и проведение публичных акций ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии. Так, 8 мая парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины. Полиция отметила, что запрета на возложение цветов к мемориалу нет, но призвала воздержаться.

9 мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев. 11 мая сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к памятнику — теперь к монументу нельзя возложить цветы даже в индивидуальном порядке.

11 мая в комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что народы Прибалтики рано или поздно избавятся от политиков, которые приняли решение о сносе памятника Освободителям.