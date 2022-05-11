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Полиция в Риге закрыла доступ к памятнику Освободителям

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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Сотрудники полиции утром в среду полностью перекрыли доступ к памятнику Освободителям — теперь к монументу нельзя возложить цветы даже в индивидуальном порядке. Об этом 11 мая сообщил портал Delfi.

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В настоящее время у монумента дежурят машины полиции.

Возложение цветов к памятнику Освободителям в этом году было разрешено только в индивидуальном порядке, 9 мая множество рижан пришли в парк, и пространство перед монументом почти полностью было покрыто цветами.

Утром 10 мая сотрудники муниципального предприятия собрали цветы, причем использовали для этого ковш трактора. Эти действия вызвали широкий резонанс в соцсетях, и во вторник массовое возложение цветов повторилось.

Мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш отметил, что подобные действия коммунальных служб могут привести к максимальной мобилизации электората.

«Теперь любой, кто имеет право голоса, но принявший решение не идти на выборы, фактически дает разрешение на вседозволенность. Разрешает унижать и оскорблять, вытирать ноги о людей и их память», — отметил он.

Вечером 10 мая в парке собралось около 500 человек, ближе к ночи осталась только группа около 15 человек. У памятника дежурило несколько патрулей Госполиции и Рижской муниципальной полиции.

8 мая сообщалось, что Парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины. Полиция отметила, что запрета на возложение цветов к мемориалу нет, но призвала воздержаться.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

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