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В Совфеде прокомментировали планы Латвии снести монумент Освободителям

Сенатор Ковитиди: народы Прибалтики избавятся от политиков, которые выступают за снос памятников советским воинам
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Фото: TASS/TOMS KALNINS
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Народы Прибалтики рано или поздно избавятся от политиков, которые приняли решение о сносе памятника Освободителям, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Об этом она заявила в беседе с «Известиями» в среду, 11 мая.

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Ранее в этот день сотрудники полиции утром в среду полностью перекрыли доступ к памятнику Освободителям — теперь к монументу нельзя возложить цветы даже в индивидуальном порядке.

«Народы Прибалтики рано или поздно снесут политиков, принявших решение о сносе памятников советским воинам. Почему великие западные правдолюбы не называют фашистами и экстремистами украинскую власть, которая заживо сжигает людей в Одессе, восемь лет убивает беззащитных людей в Донбассе? Где была эта великая демократическая Европа?» — подчеркнула сенатор.

По словам Ковитиди, для западных властей «белое — это черное, а черное — всегда свет

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил уверенность, что рано или поздно памятник Освободителям демонтируют. По его словам, монумент «прославляет оккупацию Латвии».

Утром 10 мая сотрудники муниципального предприятия собрали цветы, причем использовали для этого ковш трактора. Эти действия вызвали широкий резонанс в соцсетях, и во вторник массовое возложение цветов повторилось.

Мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш отметил, что подобные действия коммунальных служб могут привести к максимальной мобилизации электората.

«Теперь любой, кто имеет право голоса, но принявший решение не идти на выборы, фактически дает разрешение на вседозволенность. Разрешает унижать и оскорблять, вытирать ноги о людей и их память», — отметил он.

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