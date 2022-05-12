Экс-министр Минэкономразвития Улюкаев вернулся из колонии домой

Экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев вернулся домой. Его освободили в четверг, 12 мая, по УДО из колонии под Тверью. На вопросы «Известий» Улюкаев отвечать не стал.

По условиям УДО экс-министру запрещено менять место проживания без разрешения ФСИН.

В 00:00 (мск) четверга решение о досрочном освобождении Улюкаева вступило в силу. В пресс-службе Московского районного суда Твери заявили, что 11 мая был последний день для обжалования решения об УДО. Ни ФСИН, ни прокуратура решение не обжаловали.

29 апреля Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ. Постановление было удовлетворено 27 апреля. Как подчеркнули в суде, цель наказания Улюкаева достигнута, ввиду чего было удовлетворено ходатайство защиты об УДО.

В декабре 2017 года Улюкаев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд установил, что подсудимый требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр своей вины не признал и считает себя жертвой провокации. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, а кроме того, на него наложили обязательства выплатить государству 130 млн рублей. Стоит отметить, что в России впервые на скамье подсудимых оказался федеральный министр.

В конце октября 2018 года Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.