Алексей Улюкаев условно-досрочно вышел из колонии

Осужденный за взятку экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев 12 мая вышел из колонии по УДО, сообщил корреспондент «Известий».

Бывшего высокопоставленного чиновника увезли на автомобиле Range Rover.

Ранее, 12 мая, адвокат Улюкаева прибыла в колонию под Тверью.

Решение о досрочном освобождении вступило в силу в 00:00 мск. В пресс-службе Московского районного суда Твери заявили, что 11 мая был последний день для обжалования решения об УДО.

29 апреля экс-замминистра экономического развития Евгений Елин рассказал «Известиям», что Улюкаев мог бы быть полезным для решения текущих экономических вопросов в нынешней ситуации в РФ.

Московский районный суд Твери 27 апреля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ. Как уточнили в суде, инстанция решила, что цель наказания Улюкаева достигнута. Прокуратура и ФСИН не возражали против освобождения осужденного на восемь лет лишения свободы экс-министра.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. По данным суда, он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Улюкаев вину не признал.

В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета экс-министра, после чего тот оплатил штраф.