Решение о досрочном освобождении Улюкаева вступило в силу

Решение о досрочном освобождении экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева 12 мая вступило в силу.

«11 мая был последний день для обжалования решения об УДО. Апелляционных жалоб в суд не поступало. Решение об условно-досрочном освобождении вступает в законную силу в 00:00 12 мая», — сказали в пресс-службе Московского районного суда Твери.

Предполагается, что 12 мая Улюкаев должен выйти на свободу.

Ранее, 29 апреля, Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ. Постановление было удовлетворено 27 апреля.

Как подчеркнули в суде, цель наказания Улюкаева достигнута, ввиду чего было удовлетворено ходатайство защиты об УДО.

В этот же день в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что Улюкаев находится в колонии в Тверской области. Отмечалось, что осужденный сможет покинуть исправительное учреждение только после вступления решения суда в силу.

Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вины и считает себя жертвой провокации.

В конце октября 2018 года Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.