Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщили «Известиям» в суде 29 апреля.

Отмечается, что постановление об удовлетворении ходатайства защитника в интересах Улюкаева было удовлетворено 27 апреля.

Накануне источники сообщали, что прокуратура и администрация колонии не против условно-досрочного освобождения бывшего министра и отмечают его хорошее поведение.

Предполагается, что Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, если решение суда не будет обжаловано.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину.

В конце октября 2018 года сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.