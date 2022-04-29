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В суде объяснили решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева

Суд об УДО Улюкаева: прокуратура и ФСИН сочли выполненными цели назначенного наказания
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Суд решил, что цель наказания бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева достигнута, ввиду чего было удовлетворено ходатайство защиты об УДО, рассказали 29 апреля в Московском районном суде Твери.

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Прокуратура и ФСИН не возражали против освобождения осужденного на восемь лет лишения свободы за получение взятки экс-министра.

«Все стороны, принимавшие участие в процессе, не возражали против удовлетворения ходатайства защиты об условно-досрочном освобождении Улюкаева, считая цели назначенного судом наказания выполненными», — сказала представитель суда в беседе с ТАСС.

В суде уточнили, что постановление об освобождении пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как ранее в пятницу рассказали в суде, ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева удовлетворено 27 апреля. Предполагается, что экс-министр сможет покинуть колонию к середине мая, если решение суда не будет обжаловано.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года по делу о коррупции. Как установило следствие, Улюкаев требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину. Это дело стало первым в РФ такого рода, когда на скамью подсудимых отправился федеральный министр.

Отбывал наказание Улюкаев в исправительной колонии № 1 в Тверской области.

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