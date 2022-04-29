Экс-министр Улюкаев пока остается в колонии под Тверью

Отпущенный по условно-досрочному освобождению (УДО) экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на данный момент находится в колонии в Тверской области. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила Общественная наблюдательная комиссия.

Осужденный сможет покинуть исправительное учреждение только после вступления решения суда в силу.

Если постановление не будет обжаловано, то экс-министр сможет выйти на свободу в середине мая.

Как в пятницу пояснили в суде, инстанция решила, что цель наказания Улюкаева достигнута, ввиду чего было удовлетворено ходатайство защиты об УДО.

Утром 29 апреля стало известно, что московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ. Постановление было удовлетворено 27 апреля.

Прокуратура и ФСИН не возражали против освобождения осужденного на восемь лет лишения свободы за получение взятки экс-министра.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину.

В конце октября 2018 года сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева, после чего тот оплатил штраф.